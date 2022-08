Emergenza cinghiali: Nola (M5s) Regione in notevole ritardo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 AGO - "Finalmente è stato approvato il Piano di gestione della fauna selvatica, che sollecitavo da tempo". Così in una nota stampa Vittorio Nola. Il consigliere regionale del M5s, però, non risparmia critiche all'operato dell'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere, per un provvedimento che, a detta del pentastellato, arriva con notevole ritardo. Il Piano punta ad una drastica riduzione dei cinghiali, prevedendo l'abbattendo dell'80% dei capi in cinque anni. "Un obiettivo - osserva Nola - che andava perseguito già da qualche anno, mentre si è perso tempo prezioso. Quando parlavo di peste suina africana, in occasione del calendario venatorio 2021-2022 - spiega - l'assessore sembrava quasi seccato. Ora è diventata l'ennesima emergenza nell'emergenza".

(ANSA).