MoliseCinema, al festival è il giorno dedicato a Monica Vitti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 AGO - A 'MoliseCinema' oggi è il giorno di Monica Vitti. Il festival di Casacalenda (Campobasso) rende omaggio all'attrice con 'La magia di Monica', una video-mostra che ne ripercorre la carriera attraverso 70 scatti tratti dai suoi film. L'evento - proiezione alle 20.30 nell'Arena grande - è realizzato in collaborazione con l'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale-CSC. La video-mostra è accompagnata dalle musiche del compositore Davide Cavuti.

Alle 20.45 incontro con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo: il duo comico il cui sodalizio artistico va avanti dal 2002 si racconterà al pubblico del festival.

'Mancino Naturale' di Salvatore Allocca è il secondo lungometraggio in concorso, sarà presentato dal regista alle 21.30 in Arena Grande. Il film, che vede nel cast Claudia Gerini, racconta la storia di Isabella, madre vedova in un quartiere popolare di Latina.

Al Cinema-Teatro dalle 17 comincerà la selezione di 'Paesi in corto. Concorso corti internazionali'. Nell'ambito della selezione 'Frontiere. Concorso documentari' sarà presentato alle 18 'Rue Garibaldi' di Federico Francioni, presente il regista.

Il secondo documentario in gara è 'Telling My Son's Land' di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, proiezione all'arena piccola alle 22, alla presenza dei registi. Alle 21, in arena piccola, 'Kintsugi. Riparare con l'oro' di Gianluca Praitano, in collaborazione con Lilt (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori), seguito da letture di Barbara Petti.

Fuori concorso, nella sezione 'Festival partner' sempre oggi sono previste le proiezioni di 'Intolerance' di Giuliano Giacomelli, 'L'ultima Habanera' di Carlo Licheri, 'Danza matta' di Vanja Victor Kabir Tognola e 'La tecnica' di Clemente De Muro e Davide Mardegan. Per la sezione, non competitiva 'Girare il Molise' sarà proiettato al cinema teatro alle 11.15 'El vestido de Dora' di Maxi Manzo, alla presenza del regista, giovane italo-argentino.

Tra gli eventi della seconda giornata alle 19, al parco cinema, sarà presentato il libro 'Un ponte tra città e paese: Italia lontana e Le città sono una soluzione'. Con gli autori Filippo Tantillo e Paolo Testa ne parlano Giovanni Di Stasi, Rosa Marcogliese e Luigi Pece. (ANSA).