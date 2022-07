Ferrovie: da lunedì Campobasso-Termoli chiusa per lavori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 LUG - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Campobasso-Termoli. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la linea ferroviaria sarà interrotta da lunedì prossimo 1 agosto e fino a domenica 4 settembre, in questo periodo i treni saranno sostituiti con bus.

Gli interventi - che vedranno impegnate 40 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici - prevedono il risanamento e livellamento di 15 chilometri di binari, la revisione delle travate e la sostituzione di alcuni componenti dell'infrastruttura oltre a interventi su ponti e gallerie. "I lavori - evidenzia Rfi in una nota - porteranno benefici in termini di incremento prestazionale della linea e regolarità del servizio". L'investimento economico complessivo è di circa 1,2 milioni di euro. (ANSA).