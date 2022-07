Arresti Terracina: Prefetto Campobasso commissario del Comune

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Il Prefetto Francesco Antonio Cappetta è stato nominato Commissario del Comune di Terracina.

L'Amministrazione comunale della città è stata sciolta a seguito delle dimissioni del sindaco e di 14 consiglieri comunali.

Il nuovo incarico "per il rappresentante del Governo a Campobasso rappresenta un ulteriore riconoscimento all'alto funzionario che vanta una elevata esperienza in tale ambito per aver svolto, nella corso della carriera, numerosi incarichi del genere".

Roberta Tintari, arrestata nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del demanio marittimo, si è dimessa da sindaco di Terracina nei giorni scorsi. (ANSA).