Consiglio ministri impugna leggi Molise: M5s, bocciato Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 LUG - "Ennesima bocciatura" per l'operato della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente della Regione, Donato Toma. Così il M5s Molise commenta la notizia relativa all'impugnativa da parte del Consiglio dei ministri di due leggi regionali. "Siamo di fronte - scrivono i pentastellati - ad una ecatombe che certifica, se ce ne fosse bisogno, il disastroso operato dell'esecutivo e della maggioranza. Il tutto a danno dei cittadini molisani ancora una volta illusi dai giochi di prestigio di Toma smascherati dall'ultima impugnativa. Leggi scritte male, accordi con il Governo disattesi, coperture finanziarie sulle stabilizzazioni inesistenti e soprattutto la violazione del principio che è lo Stato a stabilire i parametri generali di assunzioni, concorsi e altro". Nella nota dei 5s anche un pizzico di sarcasmo nei confronti del governatore: "siamo alle solite, il professor Toma e la sua maggioranza continuano ad inanellare bocciature anche se quella più sonora arriverà alle prossime elezioni regionali quando il popolo molisano manderà a casa questa classe dirigente incompetente e spocchiosa in modo tale da non subire più danni nefasti che stanno finendo di uccidere un'intera regione, la quale, per risollevarsi, ha bisogno di ben altri protagonisti". (ANSA).