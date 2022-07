Sindaco Venafro, attuare Registro tumori

(ANSA) - VENAFRO, 22 LUG - "Si deve andare avanti nella direzione indicata dal Cnr che ha concluso lo studio". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. "Dunque - ha proseguito - in primis bisogna attuare il Registro dei tumori. E' mortificante sentire che patologie tumorali non possono essere valuta scientificamente, ma solo in maniera descrittiva poiché non ci sono dati consolidati".

Per quando riguarda l'altra indicazione del Cnr per la caratterizzazione delle polveri, Ricci ha detto: "Noi ci eravamo anticipati perché avevamo chiesto e ottenuto, dalla Regione Molise, l'acquisto di 2 centraline mobili che possano caratterizzare le polveri e che saranno consegnate all'Arpa, e installate nel nostro territorio, per la fine dell'estate. E poi c'è lo studio su monitoraggio straordinario sulla qualità dell'aria, condotto dall'Arpa Molise con Ispra e Arpa Emilia Romagna. Ha visto l'impiego di centraline mobili che hanno misurato la presenza di polveri a Venafro, Sesto Campano, Pozzilli e Montaquila negli ultimi due anni. I dati raccolti sono in corso di elaborazione da parte di Ispra e da essi già potrebbe venire una caratterizzazione delle polveri". "Lo studio epidemiologico - ha concluso - non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per successivi interventi". (ANSA).