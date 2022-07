Turismo, Primiani (M5s), fondi ci sono, ma settore non decolla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - "I fondi per creare turismo in Molise ci sono, ma continua a mancare la capacità a monte di gestire e utilizzare le risorse a disposizione. Un circolo vizioso che alimenta i soliti problemi: carenza di personale e figure qualificate, disservizi e nessun piano strategico". Così il consigliere regionale Angelo Primiani (M5s), a margine dell'incontro con Enrico Rinaldi, direttore del Parco archeologico di Sepino (Campobasso) e della Direzione regionale Musei del Molise.

Tra gli argomenti trattati, il sistema turistico-culturale, le potenzialità molisane, le difficoltà e il grande lavoro che c'è da fare. "Una soluzione a queste difficoltà - fa sapere Primiani - può arrivare dall'impegno del direttore Rinaldi a puntare sulla competenza lavorando direttamente sul campo e provando ad attivare un piano di prevenzione e pianificazione che riguardi almeno i siti e i musei sotto la sua competenza. Le occasioni non mancheranno. Mi riferisco - aggiunge - ai fondi già programmati per i nostri musei tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), risorse importanti perché utili a contrastare le stesse carenze che oggi creano disagi agli utenti e ai dipendenti, arrecando danni alle stesse opere d'arte".

(ANSA).