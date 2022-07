Trasporti: protesta dipendenti Atm in Consiglio regionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 LUG - Diversi sit-in di protesta questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise. La manifestazione più imponente è stata quella dei dipendenti della ditta di trasporti Atm che da tempo denunciano una serie di inadempienze dell'azienda e tra queste il ritardo nel pagamento degli stipendi e il mancato rispetto del contratto di lavoro. I sindacati di categoria per questo chiedono alla Regione di revocare la concessione all'azienda. I lavoratori durante la protesta hanno incontrato l'assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante che ha comunicato di aver avviato l'iter per la diffida alla Atm, iter che potrebbe poi portare alla revoca della concessione. Domani i dipendenti Atm sciopereranno per 4 ore.

Davanti a Palazzo D'Aimmo stamattina anche le proteste del comitato "In seno al problema", contro la chiusura del corso di Scienze infermieristiche a Isernia, e dell'associazione "Non ti scordar di me" che protesta per la mancata attivazione di un centro diurno per i malati di Alzheimer. (ANSA).