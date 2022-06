Ex presidente Regione Molise a giudizio per calunnia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 GIU - Il gip di Bari Anna Perrelli ha rinviato a giudizio l'ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e l'avvocato Salvatore Di Pardo per il reato di calunnia continuata in concorso. I due sono accusati di avere in concorso tra loro, prima con una denuncia presentata alla fine del 2014 e poi con dichiarazioni "non vere o reticenti" rese ai carabinieri, al pm e alla Corte d'Appello di Bari, incolpato il magistrato Fabio Papa e la giornalista Manuela Petescia dei reati di concussione e estorsione "pur sapendoli innocenti" essendo emersa nel corso e all'esito dei giudizi la piena insussistenza delle accuse.

La prima udienza del processo è stata fissata al 6 dicembre prossimo davanti alla prima sezione del Tribunale penale di Bari. Nel corso dell'udienza il Gup ha ammesso la costituzione di parte civile di Papa e Petescia rispettivamente difesi dagli avvocati Massimo Romano e Paolo Lanese. (ANSA).