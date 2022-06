Carrese Portocannone, vincono i Gioveniettel

(ANSA) - PORTOCANNONE, 07 GIU - I Gioveniettel con i colori arancione vincono la Carrese di Portocannone. La corsa dei carri trainati dai buoi si è svolta ieri pomeriggio nel paese a pochi chilometri da Termoli. Tre i team in competizione: i Giovanott (giallorossi)i, i Giovani (bianco celesti) e i Gioveniettel. A partire per primi sono stati gli arancioni seguiti dai giallorossi e bianco-celesti. Durante il percorso di circa 5 chilometri il carro dei Giovanotti è incappato in una caduta e il gruppo dei Giovani che si trovava dietro è finito contro. Uno dei carristi dei giallorossi è rimasto ferito riportando fratture ad un braccio. A tagliare il traguardo, i Gioveniettel.

Grande festa nel paese dove si sono riversate migliaia di persone tra residenti e turisti. (ANSA).