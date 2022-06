Caldo: bollino rosso a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GIU - Prosegue anche oggi a Campobasso l'ondata di calore da bollino rosso, secondo la rilevazione del ministero della Salute: è previsto il massimo dell'allerta a causa dell'afa (livello tre).

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

"Condizioni di emergenza - riporta il bollettino del caldo del ministero della Salute - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". (ANSA).