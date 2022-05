Consiglio Molise: maggioranza 'alle corde' su Bilancio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAG - Maggioranza di centrodestra 'alle corde' sulla manovra di bilancio e Legge di stabilità.

Ieri, in tarda serata, il colpo di scena nel corso dei lavori del Consiglio sul bilancio di previsione. Il voto contrario su alcuni atti del consigliere Armandino D'Egidio ha innescato la reazione della minoranza. Il capogruppo del M5s, Andrea Greco, ha chiesto la verifica del numero legale e tre consiglieri del centrodestra, Michele Iorio (FdI), Aida Romagnuolo (FdI) e Armandino D'Egidio (Fi), hanno abbandonato l'Aula. A seguito della richiesta di voto per appello nominale sui provvedimenti in agenda, la maggioranza ha dovuto prendere atto della mancanza di numeri sufficienti. La seduta è stata aggiornata a martedì 17 maggio, alle 10. (ANSA).