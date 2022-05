Campobasso tra le sei tappe del 'Motogiro d'Italia'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 MAG - Il 27 e 28 maggio Campobasso ospiterà la 5/a e 6/a tappa della 31/a edizione della rievocazione storica del 'Motogiro d'Italia'. La carovana, composta da circa 300 tra partecipanti e organizzatori, sarà nel capoluogo molisano venerdì pomeriggio proveniente da Matera per proseguire il giorno successivo con la tappa finale e l'arrivo previsto a Francavilla al Mare (Chieti). L'evento è organizzato dal Moto Club Terni 'Libero Liberati-Paolo Pileri' in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana e internazionale. Un inedito tracciato di 1.700 km diviso in sei tappe, dalle montagne dell'Abruzzo alla punta estrema della penisola, dal mar Adriatico allo Jonio, fino a Matera, città patrimonio mondiale Unesco. L'edizione 2022 prenderà il via il 22 maggio da Francavilla al Mare, cittadina adriatica "dalla quale - fa sapere Massimo Mansueti, presidente del Moto Club Terni - partì nel 1969 la prima edizione del Motogiro di Regolarità, quindi ancora un richiamo storico per quella che ormai è considerata la gran fondo delle moto d'epoca, e non solo, più importante del mondo visto la consolidata partecipazione di concorrenti provenienti dai cinque continenti". (ANSA).