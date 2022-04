Vaccini: quarta dose, Molise supera mille somministrazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 APR - In Molise sono state superate nelle ultime ore le mille somministrazioni per la quarta dose del vaccino anti covid. La metà sono andate ad anziani over 80.

Complessivamente in regione sono quasi 690mila le dosi di vaccino somministrate in 16 mesi. Sul fronte dei contagi i casi non accennano a diminuire e nemmeno i ricoveri che anzi hanno subito un aumento nelle ultime due settimane. I malati di covid in regione sono attualmente quasi 9mila mentre i ricoverati in ospedale sono 36, nessuno di questi però è in terapia intensiva.

