Spiagge con lidi aperti in Basso Molise

(ANSA) - TERMOLI, 16 APR - Spiagge aperte da oggi in Basso Molise. A Termoli come Campomarino (Campobasso) i gestori balneari hanno riattivato gli stabilimenti balneari per accogliere i primi turisti italiani e stranieri arrivati in zona per le festività pasquali. "Ci sono già le prime prenotazioni - dichiara all'Ansa il presidente del Sib Molise Domenico Venditti - e anche i soggiorni. Non mancano nemmeno gli stranieri, le prime famiglie e comitive. Le prenotazioni riguardano i mesi di luglio e agosto, ma anche in questi giorni ci sono gli arrivi. I primi turisti stranieri arrivati oggi in alcuni lidi sono giovani dalla Spagna". Intanto, questa mattina in tanti si sono riversati sul lungomare nord di Termoli complice la giornata di sole e temperature miti.

"Ci sono già prenotazioni per l'estate" sottolinea la titolare di un B&B del centro cittadino. "Saremo aperti anche il lunedì in albis" conclude il gestore di un lido termolese. (ANSA).