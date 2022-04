Bit: Magoni (Lombardia), Molise emoziona

(ANSA) - TERMOLI, 11 APR - "Molise una regione straordinaria". Così oggi Lara Magoni, ex campionessa olimpica, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, intervenuta nello stand del Molise.

"Passando qui mi sono emozionata - ha dichiarato - perchè la Regione Lombardia crede molto nel turismo gastronomico.

Considerate che gli oltre 50 milioni di turisti che transitano in regione, l'80 per cento di loro ritorna per i percorsi eno-gastronomici. Arrivano per la cultura, per il desiner, per la moda ma poi ritornano grazie ai percorsi eno-gastronomici, pertanto voi avete qui oggi l'eccellenza".

La Magoni, alla presenza degli chef molisani Nicola Vizzarri e Maurizio Santilli dell'Alberghiero di Termoli, sottolinea:"Per me sono loro i veri ambassador della regione perchè ricordiamoci bene che saper fare, la loro creatività fa si che il prodotto a km zero locale diventi tradizione importante ed esportata nel mondo. Pertanto mi fa piacere che il Presidente e l'Assessore abbiamo questa vicinanza ad un settore straordinario, soprattutto della formazione". Presente con la Magoni, il Governatore del Molise Donato Toma e l'assessore al Turismo Vincenzo Cotugno.

Per l'ex campionessa olimpica:"lo sport è determinante per il turismo. "Con il mio collega Cotugno, ho già anticipato al Presidente D'Amario dell'Abruzzo che è il nostro coordinatore - ha proseguito -, di fare un tavolo al più presto perchè ritengo sia opportuno promuovere le olimpiadi 20-26 Milano-Cortina sotto il tricolore Importante che tutte le regioni lavorino insieme per rilanciare l'Italia all'insegna dello spirito della bandiera dell'olimpiade:andare oltre l'ostacolo, oltre la guerra. Che l'Olimpiade e lo sport sia tricolore. C'è solo un tricolore e parla Italia". (ANSA).