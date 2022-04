Bit: Cotugno, con Covid turismo oggi cambiato

(ANSA) - TERMOLI, 07 APR - "Il turismo è cambiato, il mondo è cambiato dopo la pandemia da Covid-19. Oggi è un turismo diverso, più di prossimità che ha portato sicuramente alla scoperta delle aree interne del nostro Paese".

Così, l'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, oggi, a Termoli alla vigilia della partenza per la Bit di Milano che prenderà il via domenica 10 aprile e proseguirà fino al 12 aprile.

Tutto è pronto per la partecipazione della Regione alla Borsa internazionale del turismo milanese. C'è molta attenzione nei confronti dell'edizione 2022.

Lo stand del Molise, innovativo e tecnologico, curato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, vedrà la partecipazione di imprese del territorio, sindaci e associazioni. Sarà presente all'inaugurazione il Governatore Donato Toma con l'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

"Torniamo alla Bit da protagonisti a livello di altre regioni d'Italia - conclude Cotugno - . Oggi abbiamo un brand, pacchetti turistici che ci consentono di affacciarci al mercato nazionale e internazionale a pieno titolo senza avere nulla da invidiare ad altre regioni d'Italia. Credo che siamo sulla strada buona".

(ANSA).