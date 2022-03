Tecnologo alimentare, ecco offerta formativa Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAR - Torna l'orientamento del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università del Molise. Domani 31 marzo, dalle 10, nell'Aula magna dell'ateneo a Campobasso si parte con la 'Giornata del Tecnologo alimentare'. 'Great Deal and Great Skills' è la tematica intorno alla quale prende forma l'evento di orientamento 'Agri-for-Food', attraverso il quale l'Unimol presenta la specifica offerta formativa.

"I tre corsi di laurea triennale, seguiti dai tre corsi di laurea magistrale nonché dal dottorato di ricerca internazionale - informa una nota - formano professionalità scientifiche di elevata competenza e in grado di assumere ruoli di alta dirigenza nella gestione del settore agro-alimentare. Il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari Unimol, primo ad essere istituito nell'Italia centro meridionale e primo corso dell'ateneo molisano, ha accompagnato la crescita, l'accreditamento e i traguardi conseguiti dalla ricerca scientifica in ambito alimentare". (ANSA).