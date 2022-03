Consiglio Molise: Irpef, ok a nuovi scaglioni reddito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza dei presenti la proposta di legge di iniziativa della Giunta, concernente l'adeguamento Irpef. La norma prevede il recepimento delle disposizioni normative nazionali riguardanti i nuovi scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche. La nuova disciplina regionale, a partire dal 1/o gennaio 2022, stabilisce la seguente articolazione degli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale Irpef: per i redditi sino a 15.000 euro 1,73 per cento; per redditi oltre 15.000 euro e sino a 28.000 euro 1,93 per cento; per redditi oltre 28.000 e sino a 50.000 euro 2,13 per cento; per i redditi oltre 50.000 euro 2,33 per cento. (ANSA).