San Valentino: Campobasso, flashmob con bacio tra innamorati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 FEB - Un flashmob con bacio tra innamorati. Anche quest'anno sarà possibile festeggiare San Valentino con 'Campobasso in Love', evento organizzato dall'Associazione 'Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane'. Il momento clou lunedì 14 alle 19 in Piazza Pepe, previa prenotazione, fanno sapere gli organizzatori, a causa delle restrizioni Covid con un sms o un messaggio WhatsApp al 3475368695. L'evento sarà ricordato anche attraverso un annullo filatelico di Poste Italiane. Nel programma anche un gioco di orientamento nel borgo antico della città e due concorsi: 'Selfiecontest' e 'Vetrine in Love'. (ANSA).