Regione e Asrem promuovono screening tumore cervice uterina

(ANSA) - TERMOLI, 01 FEB - La Regione Molise e l'Asrem promuovono lo screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L'accertamento è destinato alle donne residenti in Molise si età compresa tra i 25 e 64 anni ed è gratuito. Sarà eseguito un pap-test e un Hpv test.

Gli esami sono semplici, rapidi e non invasivi. Consentono di individuare la presenza di alterazioni cellulari o del virus Hpv che, a distanza di tempo e senza alcun controllo preventivo, potrebbero determinare l'insorgenza del carcinoma del collo dell'utero.

Per effettuare gli accertamenti è necessario prenotare presso il consultorio familiare di Termoli, allo 0875.717888 il martedì dalle 9.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. (ANSA).