Unimol: premi a 14 'matricole' per superamento test online

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 DIC - Il Rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, insieme al Direttore generale dell'Ateneo, Valerio Barbieri, e al docente Domenico Gentile, responsabile scientifico dell'iniziativa, ha premiato 14 studenti, immatricolati all'anno accademico 2021-2022, che hanno partecipato al bando e superato i test online 'Tolc' del Cisia.

Le prove rappresentano per gli atenei un fondamentale strumento di orientamento e valutazione delle capacità iniziali e delle competenze delle matricole. Si tratta di test individuali, diversi da studente a studente, composti da quesiti di una stessa tipologia e con difficoltà analoga, che devono sostenere gli aspiranti neo universitari interessati ad immatricolarsi ad un Corso di laurea. Sono 9 i corsi di studio dell'Unimol per i quali è prevista una valutazione delle competenze in ingresso degli immatricolati. La novità di quest'anno è rappresentata proprio dalla scelta di istituire un premio per gli studenti che avessero conseguito il miglior punteggio a questi test, in particolare i due migliori studenti per ogni corso di studi. I 14 premiati, in prevalenza molisani, ma anche provenienti dalla Puglia e Campania, hanno ricevuto dal Rettore, oltre alle congratulazioni per il significativo risultato raggiunto, il premio che consiste in un bonus di 250 euro da spendere in libri e/o e-book. (ANSA).