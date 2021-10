Uomo trovato morto a Toro, 41enne indagato per omicidio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 OTT - C'è un indagato nell'inchiesta della procura di Campobasso sulla morte di Mario Miozzi, il 65enne trovato senza vita nella sua abitazione di Toro (Campobasso). Si tratta di un 41enne residente a Campobasso per il quale il reato ipotizzato è l'omicidio preterintenzionale. E' la persona con la quale Miozzi avrebbe avuto un litigio in un bar del paese nella serata di martedì 12 ottobre poco prima di rientrare a casa dove poi è stato trovato morto la mattina del giorno seguente. Per stabilire le cause del decesso in queste ore la procura ha disposto l'autopsia. L'incarico al medico legale sarà conferito venerdì prossimo e l'esame autoptico sarà dunque svolto poi nelle ore successive. Intanto i familiari dell'uomo hanno presentato un esposto-denuncia con il quale chiedono che venga fatta chiarezza sulle cause della morte e su quanto accaduto in paese nelle ore precedenti il ritrovamento del cadavere. Secondo alcuni testimoni Miozzi sarebbe stato picchiato dopo una lite nata per futili motivi e avrebbe anche battuto la testa contro un vetro. Quando è stato ritrovato senza vita aveva alcune ferite alla testa, una in particolare sulla fronte. (ANSA).