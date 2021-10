'La Molisana', nasce salotto culturale Campagna Letteraria

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - Un salotto culturale, un'atmosfera calda, un format ideato e voluto dal presidente del pastificio 'La Molisana' di Campobasso, Vincenzo Ferro.

L'imprenditore, attento conoscitore del passato e studioso di storia, ha inaugurato il ciclo di appuntamenti di 'Campagna Letteraria' presso l'Officina della pasta. Ospite del primo incontro Simonetta Tassinari, romagnola di nascita, da anni a Campobasso, docente di Storia e Filosofia e autrice di saggi, opere divulgative, romanzi e sceneggiati radiofonici che ha presentato in anteprima regionale, dopo quella di Forlì, il suo ultimo libro 'Le donne dei Calabri di Montebello' edito da Corbaccio, un romanzo ambientato nella seconda metà del seicento tra Romagna e Toscana. "L'estate scorsa è venuta a trovarmi in campagna la professoressa Tassinari - ricorda Ferro - e così, facendo due passi nel frutteto per raccogliere i gelsi, mi ha raccontato del suo ultimo libro in uscita. Io, amante della storia, mi sono molto incuriosito. E' nata così l'idea di presentarlo e di cogliere l'occasione per trascorrere, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, un pomeriggio insieme all'insegna della cultura". "Sono stata ospite di un pomeriggio bellissimo - le parole di Tassinari - tutto ha concorso a rendere magica l'atmosfera. Mi sono immersa in un salotto come quello di cui parlo nel mio libro, molto in voga a Parigi così come a Firenze nella seconda metà del seicento. 'Le donne dei Calabri di Montebello' è un romanzo storico, di fantasia, in cui le protagoniste sono tre donne, diverse di età, appartenenti ad una famiglia di antica nobiltà feudale, i Calabri di Montebello.

Elisabetta, Barbara e Camilla, forti, volitive, in bilico tra antico e moderno, capaci di inseguire i loro sogni e di lottare per realizzarli". (ANSA).