Unimol, oggi saluto di benvenuto a 35 studenti Erasmus

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 SET - Una giornata importante e significativa, non solo per il graduale ritorno alla vita universitaria di sempre, ma ancor più per il suo elemento inclusivo di spicco, di valore aggiunto: Unimol ha aperto le porte ai suoi studenti internazionali dell'Erasmus per l'Anno Accademico 2021-2022. "Una giornata di conoscenza e un festa di benvenuto - si legge in una nota dell'Ateneo - per accogliere i 35 studenti Erasmus provenienti da diversi Paesi europei, arricchita dalla presenza degli studenti Erasmus del Conservatorio di Musica 'Lorenzo Perosi' di Campobasso". (ANSA).