Anziana scomparsa: appello della figlia, non ci rassegniamo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - "Se qualcuno ha visto qualcosa o ritiene di sapere qualcosa ci avvisi perché noi non possiamo più vivere con questa angoscia. Un conto è quando muore un genitore, lo porti al cimitero e lì porti un fiore, un conto invece e non sapere niente. Così stiamo male tutti". E' questo l'appello lanciato a Telemolise da Liliana Meffe, la figlia di Maria Domenica Conte, anziana 82enne scomparsa lo scorso 31 agosto da Torella del Sannio. La donna fu vista l'ultima volta a poche centinaia di metri da casa, nelle campagne del paese, poi più nulla. Per 20 giorni andarono avanti le ricerche con decine di uomini e mezzi, furono utilizzati anche dei droni per perlustrare l'area dall'alto.

"Da quando le ricerche sono state sospese noi non abbiamo saputo più niente, ma non ci possiamo rassegnare - dice ancora la figlia -, vogliamo delle risposte. Non sappiamo nulla nemmeno dalla magistratura sull'esito delle indagini che furono avviate.

Io resto convinta del fatto che mia madre non si è potuta allontanare, ha potuto fare al massimo qualche chilometro, ma la zona è stata battuta palmo a palmo e quindi è dovrebbe essere stata trovata. Questo è inspiegabile. Non abbiamo trovato nemmeno delle tracce, come una scarpa o il bastone che lei portava sempre con sé". (ANSA).