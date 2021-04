Covid: protesta sotto Procura Campobasso,accelerare indagini

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 APR - "Verità e giustizia per le vittime del covid, fuori i colpevoli". Questo lo slogan al centro della protesta che si è tenuta questa sera davanti al Palazzo di Giustizia di Campobasso. Comitati, associazioni e movimenti hanno manifestato per chiedere che le indagini per fare luce sui decessi per covid in Molise vengano accelerate.

Una cinquantina le persone che hanno partecipato alla protesta compresi i familiari delle vittime. Diversi gli striscioni esposti dei manifestanti proprio sotto gli uffici della procura con le scritte "Cacciamoli" e "Verità e dignità per le vittime del covid".

"Abbiamo denunciato tutte le cose che non andavano mesi fa, quando il numero dei morti è cominciato a salire - hanno detto alcuni dei promotori della manifestazione - ma le nostre proteste sono rimaste inascoltate e siamo arrivati a quasi 500 vittime". I manifestanti hanno chiesto in particolare risposte rapide ai tanti esposti presentati in questi mesi su come è stata gestita l'emergenza sanitaria in regione. (ANSA).