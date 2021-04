Scuola: Isernia, riaprono in presenza primaria e medie

(ANSA) - ISERNIA, 06 APR - Riparte da domani la didattica in presenza in tutte le scuole di Isernia, dopo lo stop dovuto alle restrizioni della zona rossa. "Si svolgeranno - ricorda il sindaco Giacomo d'Apollonio -integralmente in presenza le attività scolastiche fino al secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Invece, negli istituti secondari di secondo grado si adotteranno forme flessibili nell'organizzazione delle lezioni, affinché esse siano garantite in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca. La restante parte si avvarrà della didattica a distanza". Nell'area del Polo scolastico di via Umbri sarà riattivata la Ztl, dalle ore 6 alle ore 14 di ogni giorno della settimana, eccetto i festivi, secondo la segnaletica stradale installata. Il sindaco d'Apollonio, infine, invita ancora una volta i cittadini al pieno rispetto delle prescrizioni e restrizioni stabilite per le zone arancioni, allo scopo di prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19.

