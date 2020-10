Sisma S.Giuliano; seduta straordinaria Consiglio regionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 OTT - Seduta straordinaria del Consiglio regionale del Molise per celebrare la 'Giornata della memoria' istituita con legge regionale nel 2003 nel ricordo delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, il 31 ottobre 2002, nel quale a seguito del crollo della scuola 'Jovine' persero la vita 27 bambini e la loro maestra.

"A tutti chiedo una sola cosa - le parole del governatore Donato Toma nel corso del suo intervento in Aula - che le nostre scuole siano più sicure, non voglio assolutamente che nessuna mamma, nessun papà, nessuno, pianga più i suoi figli". Un passaggio anche sull'attuale situazione infrastrutturale dell'area del cratere. "Ancora oggi, non dobbiamo nascondercelo - ha detto - si deve fare i conti con una rete infrastrutturale non sempre adeguata e rispondente alle esigenze della collettività. Su questo tema - ha aggiunto - dovremo aprire un confronto serrato, oggi però non è il tempo di farlo, è tempo di memoria, del ricordo, della commemorazione". (ANSA).