Opera scritta al contrario da Guiness,dedica a vittime Covid

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 OTT - Pesa quasi 95 kg, alta 93 cm, 2.040 pagine: è l''Orlando Furioso Backwards', imponente opera trascritta al contrario usando l'antico alfabeto della scrittura 'medieval speculare', ossia leggibile nel modo di scrittura attraverso uno specchio con la quale il campobassano Michele Santelia ha conseguito il 'Guinness World Records' il 16/o in totale.

Nelle sue performance che contano 79 opere letterarie internazionali ha sempre adoperato quattro tastiere, senza simboli letterari e senza vedere il videoterminale, utilizzando anche caratteri antichi come il geroglifico, cinese tradizionale, lingua maya, sannita, etrusca, ebraico antico, scrittura cuneiforme.

"Ho voluto dedicare il volume - ha ricordato - a tutte le nobili e incolpevoli vittime del Covid-19, a tutti coloro che sono periti, ai medici e infermieri, agli operatori sanitari, Croce Rossa, Protezione Civile, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, sacerdoti e a tutti i volontari in prima linea. Tale dedica è stata riportata dai giudici del Guinness World Records anche sul 16/o Certificato". (ANSA).