Regione Molise, ecco Avviso 'Turismo è Cultura 2020'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 LUG - La Regione Molise, nell'ambito dell'Azione 'Molise che incanta' per lo sviluppo del territorio mediante promozione e valorizzazione nei circuiti nazionali e internazionali, ha pubblicato un Avviso per la programmazione di un palinsesto di eventi denominato 'Turismo è Cultura 2020'.

L'obiettivo è garantire un'offerta con standard qualitativi elevati, diffusa, che veda come protagonisti il più ampio pluralismo di attori, molteplici espressioni creative e sociali, innovazione, sostenibilità e inclusività, oltre che valorizzazione della cultura e delle tradizioni regionali, capace di: promuovere l'identità turistico-culturale del Molise, diffondere l'immagine turistico-culturale, rilanciare l'attrattività dopo il lockdown, favorendo l'incremento di visitatori sul territorio regionale e la mobilità di residenti.

L'Avviso riguarda eventi svolti in Molise, nel periodo tra 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o con pagamento di un ticket. (ANSA).