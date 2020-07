Turismo: Cotugno, lavoro di squadra nostro punto di forza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 LUG - "Ripartiamo da dove la pandemia aveva fermato l'incredibile lavoro messo insieme in questi due anni, che ci è valso la ribalta nazionale ed internazionale".

Così l'assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, illustrando in una conferenza stampa nel sito archeologico di Altilia di Sepino (Campobasso), il Bando 'Turismo è Cultura 2020' predisposto dalla Regione. "Un nuova opportunità - ha detto - per amministrazioni e associazioni di finanziamento fino al 70% degli eventi". Nel corso della mattinata c'è stato anche un incontro con i turisti che soggiornano a San Giovanni in Galdo (Campobasso), grazie all'iniziativa 'Regalati il Molise' "impressionati dalla bellezza della nostra regione" fa sapere Cotugno, e della tv nazionale francese che sta realizzando un reportage sul 'fenomeno' Molise. "Lavoro di squadra e condivisione - ha concluso - i punti di forza di tutto il nostro operato". (ANSA).