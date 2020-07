Turismo: Molise, al via campagna promozionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - 'Molise, bello e possibile. La vacanza perfetta esiste. Per chi cerca paesaggi e sapori autentici, in piena sicurezza e con prezzi accessibili.

Quest'estate Molise!': è il testo di accompagnamento scelto per la campagna di promozione turistica 'Molisano', che sarà veicolata principalmente attraverso un'azione social mirata. Il progetto nasce da un gruppo di studio coordinato da Tiberio Brunetti, fondatore di 'Spin Factor' e consigliere per la comunicazione istituzionale del presidente della Regione, Donato Toma, composto da creativi, copywriter e analisti del web, che hanno ideato una campagna di che mira ad attrarre turisti da ogni parte d'Italia. Si è partiti da un'analisi di web e social listening condotta nei mesi di maggio e giugno sulle aspettative turistiche degli italiani e sulla percezione in rete del Molise.

Dai dati è emerso che le parole chiave cui è associato il Molise sono tutte legate a bellezza e ambiente. (ANSA).