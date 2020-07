Turismo: Cotugno, fatti e azioni per campagna 'Molisano'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - "Partiamo con una campagna d'informazione che punti ad esaltare le nostre peculiarità e che spinga i turisti a scegliere il Molise come regione green, sicura e capace di emozionare per la sua genuinità". Così l'assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno, sul progetto di promozione turistica 'Molisano'. "Il lavoro svolto in questi due anni - aggiunge - è sotto gli occhi di tutti, mai il Molise aveva avuto tanto risalto a livello nazionale ed internazionale. Risultati conseguiti grazie ad un grande lavoro di squadra, dove alle parole e agli annunci abbiamo preferito i fatti e le azioni concrete, che forse qualcuno ancora oggi non ha inteso. Il deserto del Molise a livello turistico era sotto gli occhi di tutti, oggi tutte le iniziative partono anche grazie ad una sinergia e simbiosi che abbiamo creato con il territorio. Penso a San Giovanni in Galdo e Filignano, con iniziative che sono state possibili grazie alla grande azione di marketing territoriale compiuta in questi due anni. In questi mesi di emergenza abbiamo lavorato quotidianamente, adesso ripartiamo con una campagna social per continuare a promuovere l'immagine del Molise. Per raggiungere i traguardi prefissati occorre, però, che tutti remino nella stessa direzione, istituzioni, associazioni, cittadini e media, perché - conclude - ogni voce dissonante non può che ledere l'immagine di un territorio che a fatica, con un lavoro scrupoloso e senza sosta, ha conquistato la ribalta nazionale e internazionale". (ANSA).