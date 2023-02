Infrastrutture: Acquaroli, con nuovo governo cambio velocità

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - "Il Governo si è insediato da quattro mesi e, in questo tempo, non si può dare una risposta a tutto, ma devo dire che nell'interlocuzione e nella volontà di approfondire quei dossier c'è un cambio di velocità rilevante anche per la nostra regione". Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli rispondendo ai cronisti a margine di un evento al Teatro delle Muse ad Ancona per festeggiare i 120 anni di attività della Frittelli Maritime Group guidata da Alberto Rossi. In tema infrastrutture, il presidente ha ricordato le tante riunioni e i dossier aperti per la Regione anche con il ministero: da A14 e altre infrastrutture viarie, alle ferrovie fino all'Anas. Acquaroli ha ribadito ancora una volta il "ritardo infrastrutturale accumulato per tanti dalle Marche: se escludiamo Quadrilatero e Terza corsia A14 (manca il tratto più a sud; ndr) - ha osservato - la Regione non ha grossi interventi da troppi decenni". "I dossier sono tanti ma alcune questioni si sono sbloccate - ha però rilevato - come la Pedemontana, la Fano-Grosseto con la Galleria della Guinza, gli stanziamenti per il porto di Ancona che ci garantiscono di rimanere competitivi e attrezzare l'autorità portuale come le altre; c'è in discussione la vicenda 14, non solo manutenzione straordinaria e cantieri ma anche la terza corsia, e altre questioni come il potenziamento della ferrovia adriatica per la quale potrebbe essere preso in considerazione un arretramento".

"Ci sono infrastrutture che stanno partendo: - ha ricordato - 'l'ultimo miglio', la Orte-Falconara, importanti perché potenziano il territorio anche rispetto ad infrastrutture come il porto o le altre: tutte insieme si può provare a rilanciare a rilanciare un potenziale fondamentale come la logistica nella quale, oggi, ci si gioca la sfida della competitività per il nostro sistema anche produttivo: dove c'è la logistica vicino si riesce ad abbattere costi e ad essere più competitivi".

Acquaroli ha anche parlato del progetto "Eagle" di Fmg per realizzare una struttura innovativa di stoccaggio merci e un impianto fotovoltaico da 2 mw nell'area dismessa ex Bunge: "la sfida di rendere competitivo il territorio è importante, il porto è un'infrastruttura che per troppi anni ha vissuto una staticità che ha portato il sistema del Medio Adriatico a perdere centralità. Renderlo più competitivo e attrattivo è un elemento importante: deve avvenire in una logica di competitività dell'intero sistema, garantita dal dialogo con altre infrastrutture come interporto e aeroporto ma anche ferrovia e autostrade". (ANSA).