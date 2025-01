Mammografo a Pesaro, 184 prestazioni a settimana

Il mammografo di via Nanterre, a Pesaro, nell'ultimo mese ha erogato 184 prestazioni a settimana tra screening e clinica senologica a. Questa mattina, dall'attivazione alle ore 7.20, già ne hanno usufruito 30 donne.

"Il dispositivo è in funzione e sta continuando ad erogare le mammografie sia per lo screening, che per la clinica, che per le urgenze - dichiara il Alberto Carelli, direttore dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) - spiace dover nuovamente intervenire per testimoniare il funzionamento di un servizio".

"Le sedute sono attive il mattino e il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, così come la dotazione organica della diagnostica per la prevenzione alla mammella è al completo - dice Paola Manna, radiologa dell'Ast PU - mai nessuna seduta clinica o di screening è andata deserta e cerchiamo di garantire le urgenze quando ci vengono richieste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA