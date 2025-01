Due auto a fuoco a Pedaso, indagini dei carabinieri in corso

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio che ha coinvolto due vetture nel corso della nottata appena trascorsa, a Pedaso (Fermo).

L'sos è scattato pochi minuti dopo le 4 da un parcheggio condominiale in via Verdi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo e, con loro, anche i carabinieri.

Spente le fiamme, le due vetture, alimentate rispettivamente a gpl e a diesel, sono state messe in sicurezza e sono scattate le indagini per risalire alla natura del rogo.



