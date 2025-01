Studenti a scuola di educazione stradale con la polizia locale

L'educazione stradale è arrivata nelle scuole di Fano all'insegna della sicurezza, con il progetto promosso dalla polizia locale che mira a sensibilizzare gli studenti sulle principali dinamiche degli incidenti stradali e sui pericoli legati alla guida in stato di alterazione.

Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso di consapevolezza sui comportamenti di guida a rischio, anche attraverso l'analisi di casi concreti avvenuti sul territorio.

L'obiettivo è far comprendere che l'importanza del codice della strada al fine di prevenire tragedie e garantire la sicurezza di tutti.

Un focus particolare è stato dedicato agli effetti dell'alcool e delle sostanze stupefacenti sulla guida. Grazie all'introduzione di strumenti innovativi, come gli occhiali speciali che simulano la percezione alterata, i ragazzi hanno sperimentato in modo diretto quanto sia compromessa la capacità di reazione anche dopo un consumo moderato di alcol o droghe.

Il progetto è stato avviato presso l'Istituto Olivetti - Polo 3 e si estenderà ad altre scuole del territorio, con lo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di studenti e diffondere una maggiore cultura della sicurezza stradale.



