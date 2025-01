Servizio Civile Universale per 4 volontari al Museo Omero

Il Museo Tattile Statale Omero ospiterà 4 volontari nell'ambito del progetto "Marche Cultura: nuove generazioni ed esperienze in rete" promosso dall'Associazione Spazio Cultura, nell'ambito del bando ordinario 2024 del Servizio Civile Universale. Partecipare al Servizio Civile Universale presso il Museo Omero significa vivere un'esperienza formativa e personale di 12 mesi, per contribuire attivamente alla promozione culturale del territorio.



La scadenza per inviare la domanda è fissata per le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Lunedì 3 febbraio alle ore 16:30 sarà possibile partecipare ad un webinar per ricevere ulteriori informazioni, su piattaforma Zoom. Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il BANDO pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per supportare i candidati, sul sito Scelgo il Servizio Civile è disponibile una guida alla compilazione della domanda. Prima di compilare la domanda per essere indirizzati sulla scelta della sede progettuale potete contattare il numero: tel. 071 24 11 273 da martedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Per accedere alla piattaforma, è indispensabile possedere un'identità digitale SPID.



