Una casa per la vita indipendente per persone con disabilità

Un immobile dell'Ottocento diventerà una casa ultramoderna per la vita indipendente delle persone con disabilità. È quanto prevede il progetto di recupero del vecchio magazzino di piazza Martiri delle Foibe, a Castelferretti: il cantiere partirà entro la fine di febbraio grazie a un finanziamento Pnrr di 125mila euro ottenuto dall'Ambito territoriale sociale 12. Il Comune di Falconara (Ancona) integrerà con fondi propri per circa 55mila euro, per un importo complessivo di 180mila. I lavori saranno completati entro l'anno. Al programma di co-housing potranno partecipare fino a quattro ospiti, provenienti da uno dei Comuni dell'Ats 12: oltre a Falconara, Comune capofila, anche Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi.

La casa per la vita indipendente non avrà barriere architettoniche, bagno e cucina saranno attrezzati con maniglie e miscelatori a leva per essere utilizzati anche da persone in carrozzina o comunque con difficoltà di movimento, gli ambienti saranno organizzati per lasciare spazio di manovra in tutta la casa. "Il progetto di vita indipendente - dice l'assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio - è molto importante, perché tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità in età adulta, che possono vivere fuori dal proprio nucleo familiare una vita autonoma. Stiamo lavorando ad ampio raggio, per poter permettere a tutte le persone con disabilità di avere un proprio progetto di vita autonoma".



