Sinergia scuola-impresa: accordo Corinaldesi-Padovano-Edra

Uno tra i più grandi poli tecnici regionali, il nuovo IIS "Corinaldesi - Padovano" nato dall'aggregazione dell'Istituto Tecnico Senigallia "Corinaldesi" e all'I.I.S. "Padovano" di Senigallia ha siglato una convenzione con EDRA Costruzioni Soc. Coop., la più strutturata realtà cooperativa nel settore dell'edilizia delle Marche. L'accordo si fonda su obiettivi condivisi: la valorizzazione delle competenze tecniche, l'orientamento professionale degli studenti e il sostegno alle comunità locali attraverso lo sviluppo del capitale umano, ma anche per rilanciare il corso Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT). Il percorso formativo, articolato in tre moduli principali, prevede prima "Scopri il tuo potenziale", invita gli studenti a esplorare le proprie competenze e aspirazioni, utilizzando strumenti come test di autovalutazione e simulazioni di situazioni lavorative; Il secondo modulo, "Entra in gioco", consente di focalizzarsi sulla preparazione al mercato del lavoro; Il terzo modulo, "La vita di cantiere", rappresenta un'esperienza immersiva nel mondo dell'edilizia, visitando cantieri attivi, osservando il lavoro quotidiano dei professionisti, e imparano a riconoscere l'importanza della sicurezza sul lavoro e l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). "La convenzione rappresenta un esempio di come la collaborazione tra scuola e impresa possa generare valore per la comunità. Investire nei giovani significa non solo prepararli a entrare nel mondo del lavoro ma anche contribuire alla crescita di un settore cruciale come quello dell'edilizia", si conclude la nota di presentazione dell'accordo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA