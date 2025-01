Sì a installazione cassonetti per raccolta cartucce di stampante

E' stata approvata in Consiglio Comunale la mozione per l'Installazione di cassonetti per la raccolta delle cartucce di stampante presentata da 'Ripartiamo dai Giovani' che esprime "grande soddisfazione per quella che definisce "un'iniziativa fondamentale per la sostenibilità ambientale e per migliorare la gestione dei rifiuti in città".

Le cartucce di stampante sono rifiuti speciali che, se smaltiti in modo improprio, possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. L'introduzione di cassonetti dedicati alla loro raccolta rappresenta - è dettao in una nota - una soluzione semplice ed efficace. Il progetto prevede l'installazione di almeno due cassonetti in posizioni strategiche della città, facilmente accessibili e ben identificabili grazie ad una segnaletica chiara. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione che mira a rendere il corretto smaltimento dei rifiuti più semplice e accessibile per tutti i cittadini.

Il consigliere comunale Francesco Andreani, primo firmatario della mozione, ha commentato: "Il nostro obiettivo è rendere Ancona un esempio di buona pratica per la gestione dei rifiuti e per la sostenibilità ambientale. Con questa iniziativa, puntiamo a semplificare il processo di smaltimento delle cartucce e a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di ridurre l'impatto ambientale". Ripartiamo dai Giovani "continuerà a lavorare su progetti concreti, con l'intento di promuovere una cultura del riciclo e della responsabilità ambientale".



