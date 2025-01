Scontri L'Aquila-Samb, revoca domiciliari, tifosi a processo 5/3

E' stato fissato al 5 marzo prossimo il processo per direttissima a carico di Fabio Ambrogi, Alessio Catelli e Vincenzo Fracassi, i tre tifosi de L'Aquila Calcio arrestati lunedì 27, in flagranza differita, in relazione agli scontri che hanno fatto seguito alla partita di serie D con la Sambenedettese di domenica scorsa nello stadio 'Gran Sasso d'Italia' del capoluogo abruzzese. Davanti al giudice Tommaso Pistone, con il pm Ugo Timpano, è stato convalidato l'arresto; contestualmente il giudice ha disposto la revoca dei domiciliari per i tre, in tal senso accogliendo l'istanza dei rispettivi legali, anche se ha comunque disposto che abbiano un obbligo di firma tre volte a settimana.

Il processo per direttissima si sarebbe svolto tra oggi e domani se gli avvocati non avessero chiesto i termini a difesa.

A uno dei tre tifosi è stato notificato il Daspo, che è in arrivo anche per gli altri due.

Sull'accaduto non ci saranno più arresti perché sono scaduti i termini, quindi le altre persone eventualmente individuate come coinvolte negli scontri di domenica saranno indagate e probabilmente raggiunte dal Daspo, di durata fino a 5 anni.

Come confermato dal giudice sportivo, ai tafferugli di fine incontro hanno partecipato fino a cento persone delle due tifoserie. Sotto indagine anche l'incursione negli spogliatoi da parte di alcuni tifosi.



