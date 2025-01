Plastic Free pronta a pulire la spiaggia Dei Fiori a Gimarra

L'associazione Plastic Free, impegnata nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'abbandono dei rifiuti, con cui il comune di Fano ha sottoscritto un protocollo nello scorso novembre, sabato si dedicherà alla pulizia della spiaggia Dei Fiori a Gimarra. L'appuntamento, sul posto, è alle 10:30. L'evento durerà circa 2 ore e vedrà la partecipazione dei volontari Plastic Free e di tutti coloro che vorranno dare una mano: Il vicesindaco di Fano, Loretta Manocchi, definisce l'evento "solo una delle sfaccettature dell'intesa che abbiamo sottoscritto con Plastic Free" affermando che "l'accordo prevede anche lezioni di educazione ambientale nelle scuole, raccolte di rifiuti in team building come avvenuto a fine anno con Saipem, passeggiate ecologiche" il tutto per "contribuire a formare una nuova coscienza di comunità".



