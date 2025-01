Nuove attrezzature per gli ospedali di Ascoli e San Benedetto

Con un contributo di 50mila euro dal fondo della Regione Marche nella disponibilità della consigliera regionale Monica Acciarri l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno ha acquistato per gli ospedali 'Mazzoni' di Ascoli e 'Madonna del soccorso' di San Benedetto del Tronto, nuove strumentazioni a supporto delle attività delle unità operative complesse di urologia, otorinolaringoiatria, medicina fisica e riabilitativa e di Pronto soccorso di San Benedetto.

Nel dettaglio l'Ast picena si è dotata di 2 nuove ottiche urologiche per cistoscopia e resezione, di un sistema integrato portatile per video-endoscopia, di attrezzature per la fisiatria e per la riabilitazione e di 5 nuove barelle. Le 2 ottiche per cistoscopia e resezione acquistate per l'unità operativa complessa di urologia dell'Ast di Ascoli diretta da Giulio Milanese sono strumentazioni fondamentali per l'esecuzione di interventi urologici endoscopici, oncologici e non. Le nuove ottiche si aggiungono a quelle già in dotazione all'ospedale 'Mazzoni', consentendo di programmare ed eseguire un maggior numero di interventi giornalieri in quanto annullano l'attesa per la sterilizzazione e per la riparazione di eventuali guasti di quelle già in dotazione.

Il sistema compatto di imaging Tele Pack+ entrato nella dotazione dell'ambulatorio dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'Ast di Ascoli, diretta da Andrea Ciabattoni, è un sistema integrato per l'esame endoscopico cosiddetto 'all in one', dotato di un monitor full touch hd.

Consente l'utilizzo diretto di un endoscopio a fibra ottica, sia rigido, sia flessibile, con luce led integrata, garantendo una sempre maggiore raffinatezza diagnostica delle patologie oncologiche, e non, del distretto testa-collo.

Le attrezzature acquistate per l'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell'Ast di Ascoli diretta da Alfredo Fioroni, un letto per la degenza, un deambulatore e strumentazione per la riabilitazione motoria, hanno permesso di rinnovare materiale e devices di uso quotidiano nelle palestre dell'Uoc, migliorando qualitativamente l'offerta riabilitativa a beneficio dei pazienti. La strumentazione acquisita è stata distribuita, in base alle necessità, tra i due ospedali dell'Ast.



