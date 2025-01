Al via i lavori per 1.3 milioni di euro al San Benedettino

Il comune di Pesaro dà il via ai lavori da 1.3 milioni di euro del San Benedettino, l'edificio a fianco alla vecchia lavanderia nel giardino dell'ex manicomio, che daranno così alla città, per la prima volta, una foresteria pronta ad accogliere gli artisti e operatori del Rossini Opera Festival e gli studenti universitari, realizzando anche 18 posti letto previsti in una delle strutture presenti nel cortile che compongono il complesso.

"Si tratta del primo tassello della riqualificazione dell'ex manicomio che comprenderà anche i vicinissimi lavori da 15 milioni di euro che restituiranno 38 appartamenti di edilizia residenziale pubblica e social housing e altri spazi di cui individueremo il futuro utilizzo" dichiara il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, assieme agli assessori Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi.

L'amministrazione comunale ricorda poi "l'accordo con l'Azienda sanitaria territoriale e la regione Marche" per "lo spostamento del centro diurno il Gabbiano, che insiste nell'area del cantiere" ritenendolo "un servizio fondamentale che vogliamo rimanga in città" ma che "non può convivere con l'intervento avviato" per cui chiedono "risposte urgenti soprattutto per tutelare e rassicurare le famiglie".



