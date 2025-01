Pusher arrestato nel centro storico di Macerata

Nell'ambito di un servizio antidroga svolto a Macerata, nel pomeriggio di sabato 25 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino gambiano di 24 anni, residente in città, regolare in Italia, disoccupato, con precedenti per droga, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività info investigativa svolta dai poliziotti ha consentito di risalire ed identificare lo spacciatore intercettato dagli agenti in borghese, dopo averlo tenuto d'occhio e rintracciato sotto casa. Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, all'interno della sua camera da letto, sono stati trovati e sequestrati un panetto di hashish per un totale di circa 90 grammi e un bilancino di precisione, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga, ed utilizzato per svolgere l'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro del telefono cellulare. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Questa mattina, si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto dinnanzi al Gip del Tribunale di Macerata, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.



