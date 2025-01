Progetto "Icaro" è approdato al Liceo Scientifico di Ancona

Il progetto "Icaro" è approdato al Liceo Scientifico "Galilei" di Ancona. La 25° edizione della campagna di sicurezza stradale destinata agli studenti delle scuole superiori, promossa dal ministero dell'Interno, dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e dalla Fondazione ANIA, con la partecipazione del Dipartimento di Psicologia dell'Università "Sapienza" di Roma, infatti, ha fatto tappa, venerdì 25 gennaio scorso, nell'istituto dorico.

Hanno partecipato gli studenti del secondo anno, con i quali sono state affrontate varie tematiche, proiettati filmati con video e testimonianze e per la prima volta sono stati utilizzati visori attraverso i quali gli studenti si sono potuti immergere in una realtà virtuale a 360° per trattare i temi come la distrazione e la guida in stato di ebbrezza.

I ragazzi si sono mostrati molto interessati fin dalla compilazione del test iniziale per verificare le loro conoscenze in materia di circolazione stradale, intervenendo nel dibattito con esperienze personali e numerose richieste di chiarimenti.

Molta attenzione poi è stata rivolta alle strumentazioni tecniche come l'alcol-blow, l'etilometro ed il drug wipe, che misurano il tasso alcolemico e l'eventuale uso di sostanze stupefacenti, illustrandone il funzionamento grazie alla partecipazione entusiastica degli studenti.



