Arresti e denunce per possesso di droga nel fermano

Arrestato a Porto Sant'Elpidio, un 25enne di origine albanese, con precedenti penali per lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo (AN) insieme a quelli della Compagnia di Fermo. Durante la perquisizione domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di 2 involucri di cellophane, contenenti 230 grammi di cocaina, nascosti all'interno di una plafoniera. Oltre alla droga sono stati sequestri un bilancino, 2 telefoni cellulari e 4 schede. L'uomo è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo.

Sempre a Porto Sant'Elpidio, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di una attività investigativa avviata per contrastare le attività illecite in materia di stupefacenti, hanno denunciato una 45enne foggiana. La donna, nonostante fosse già ai domiciliare, è ritenuta responsabile della cessione di cocaina a un 38enne italiano, controllato nei pressi dell'abitazione della donna e trovato in possesso di un'esigua quantità di cocaina.

Subito è scattata la perquisizione nell'abitazione della pusher, anche con l'ausilio di una unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, che ha consentito di rinvenire una modica quantità di hashish custodita in un pensile della cucina. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre per la donna, oltre alla denuncia, è stata richiesta la revoca della misura della detenzione domiciliare. Infine i carabinieri di Monte Urano hanno denunciato un 21enne originario del Bangladesh, residente a Porto San Giorgio. Lo stesso, controllato in orario pomeridiano, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con 6 grammi di stupefacente suddivisi in dosi: 4 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA