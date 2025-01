Acquaroli, responsabilità di tenere viva Memoria e tramandarla

"L'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio di ottanta anni fa, mostrò al mondo la tragedia della Shoah e le immagini strazianti dell'abominio dei campi di sterminio". Lo scrive su un post social il presidente della Regione Marche nella Giornata delle Memoria.

"La ferita inguaribile della nostra Storia possiamo conoscerla attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e dei loro discendenti, - aggiunge Acquaroli - il ricordo delle vittime innocenti, milioni di persone perseguite in nome di una atroce ideologia. La responsabilità è di tenere viva la memoria e tramandarla, perché ancora oggi, - ricorda il presidente - non lontano da noi, persistono conflitti drammatici e sentimenti di odio e antisemitismo che abbiamo il dovere, come cittadini e come istituzioni, di combattere affermando quotidianamente i valori imprescindibili di giustizia, rispetto, libertà e democrazia".



